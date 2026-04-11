“Culpar a los mandatarios por el aumento de los prediales es demagógico”: Fedemunicipios a Petro

A través de un comunicado, la Federación Colombiana de Municipios le cuestionó al presidente Gustavo Petro, haber responsabilizado a los alcaldes por el incremento en el impuesto predial del país.

“Culpar a los mandatarios locales por el aumento de los prediales es irresponsable y demagógico”, así le respondieron los integrantes de la Federación, y señalaron que un presidente no debería lanzar estas acusaciones contra los alcaldes municipales.

La entidad puntualizó en que los mandatarios locales no están actuando por capricho, o interés propio al definir los avalúos catastrales, sino en el marco del cumplimiento del artículo 49 de la Ley 2294 de 2023 del Plan Nacional de Desarrollo del actual gobierno, que ordenó una actualización catastral en 520 municipios priorizados por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi.