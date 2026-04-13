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13 abr 2026 Actualizado 16:28

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UNP tendría deudas por alquiler de 5.000 camionetas: ¿en riesgo los esquemas de seguridad?

Se trataría de una deuda por alrededor de $400 mil millones.

Unidad Nacional de Protección, imagen de referencia | Fotos: GettyImages y Colprensa

Unidad Nacional de Protección, imagen de referencia | Fotos: GettyImages y Colprensa

Unidad Nacional de Protección, imagen de referencia | Fotos: GettyImages y Colprensa

En plena época electoral y ante las recientes amenazas que recibieron en las últimas horas los candidatos presidenciales Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella, se conoció que la Unidad Nacional de Protección tendría una deuda por los pagos del arriendo de los vehículos blindados y convencionales para los esquemas de seguridad.

Se trata de una investigación de El Tiempo, en la que aseguran que la UNP tendría una deuda con varias empresas arrendadoras de vehículos blindados y convencionales, por cerca de $400 mil millones por el alquiler de al menos 5000 vehículos, utilizados para la protección de funcionarios, líderes sociales, expresidentes y otras personas con niveles de riesgo.

Laura Saavedra Martínez

Laura Saavedra Martínez

Comunicadora social y periodista con más de siete años de experiencia ejerciendo periodismo en diferentes...

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