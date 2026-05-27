Mujer lucha por su vida tras ataque en el barrio Obrero de Neiva

Neiva

Wendy Sepúlveda, se aferra a la vida, la joven de 24 años tiene afectado el 80% de su cuerpo luego de ser rociada de gasolina por su excompañero sentimental, quien pretendió acabar con la vida de la mujer de una manera brutal y ante la mirada de cientos de transeúntes del barrio obrero de Neiva.

De acuerdo con las primeras versiones entregadas por las autoridades, Wendy habría sido atacada presuntamente por su expareja sentimental, un hombre conocido con el alias de ‘El Mudo’, quien, en medio de un acto de extrema violencia, le habría arrojado gasolina y posteriormente le prendió fuego.

Según Juna Diego Fierro Oliveros, gerente del centro asistencial, comento que “actualmente, la paciente permanece en la unidad de cuidados intensivos, con pronóstico reservado debido a quemaduras de tercer grado que comprometen el 80% de la superficie corporal. El hospital adelante el proceso de remisión a una unidad especializada en manejo de quemados como institución prestadora de servicios de salud”.

Las autoridades confirmaron la captura del presunto agresor y aseguraron que avanzan las investigaciones para esclarecer plenamente este nuevo caso de violencia de género que hoy genera rechazo e indignación en Neiva. El caso ha generado rechazo e indignación entre la comunidad neivana.