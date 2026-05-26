Novena Brigada despliega 4940 militares para garantizar elecciones seguras en el Huila

Neiva

La Novena Brigada del Ejército Nacional desplegó un total de 4940 soldados en el Huila como parte del Plan Democracia, estrategia diseñada para garantizar la seguridad y el normal desarrollo de la jornada electoral en todo el departamento. Las tropas ya se encuentran ubicadas en zonas urbanas, rurales y corredores estratégicos para brindar acompañamiento a la ciudadanía.

El dispositivo de seguridad contempla presencia permanente en los 127 puestos de votación habilitados y acompañamiento a las 392 mesas instaladas en el territorio huilense. Además, se ejecutan operaciones de control territorial, patrullajes urbanos y rurales, así como vigilancia sobre las principales vías para prevenir cualquier alteración del orden público.

Dentro de las acciones previstas también se incluyen labores de monitoreo estratégico, capacidad de reacción inmediata y acompañamiento a las autoridades electorales antes, durante y después de los comicios. Las capacidades del Ejército se fortalecen con unidades de inteligencia, sistemas de comunicaciones, movilidad aérea y equipos de Acción Integral desplegados en puntos priorizados.

“¡Porque cada voto cuenta y cada ciudadano merece ejercerlo en paz y con garantías de seguridad!”, indicó la Novena Brigada al reiterar su compromiso con la protección de la democracia en el Huila. Soldados, pilotos y unidades motorizadas permanecen atentos las 24 horas del día para garantizar tranquilidad y confianza durante la jornada electoral.