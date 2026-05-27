Capturan en Caquetá a presunto cabecilla financiero del GAO-r Frente Iván Díaz

Neiva

Las autoridades capturaron en el municipio de El Doncello a Duberney Gálviz, alias “Maicol Herrera” o “Maikol”, señalado de integrar la comisión de finanzas del grupo armado organizado residual Frente Iván Díaz, facción Calarcá.

La captura se produjo en el casco urbano de El Doncello luego de aproximadamente un mes de seguimiento investigativo y labores de inteligencia militar orientadas a combatir el delito de extorsión en el departamento. El hombre era requerido mediante orden judicial por el delito de concierto para delinquir agravado con fines de extorsión.

Según información de las autoridades, el capturado tendría la responsabilidad de coordinar y exigir pagos extorsivos en zonas rurales de Florencia, La Montañita, El Paujil, El Doncello y Puerto Rico. Además, presuntamente intimidaba a comerciantes, finqueros y habitantes mediante amenazas y panfletos citatorios enviados a las comunidades.

Las investigaciones también indican que alias “Maikol” habría sido enviado desde el departamento del Huila para asumir el control financiero de esta estructura criminal en Caquetá. Con esta captura, las autoridades aseguran que se afectan las redes de financiamiento ilegal y la capacidad de presión extorsiva del grupo armado en la región.