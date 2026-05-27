Mujer de 25 años lucha por su vida tras violento ataque en Neiva

Neiva

Un nuevo hecho de violencia contra la mujer tiene consternada a la ciudad de Neiva. Una joven de 25 años resultó gravemente herida luego de ser atacada, al parecer, por su expareja sentimental. La víctima permanece en estado crítico y bajo observación médica debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

Desde la Secretaría de la Mujer rechazaron contundentemente este caso, que es investigado por las autoridades como un posible feminicidio. Según la información preliminar, la joven sufrió quemaduras en el 80 % de su cuerpo, situación que hoy la mantiene entre la vida y la muerte.

Clara Peña, secretaria de la mujer de Neiva, comentó que “la administración municipal está brindando acompañamiento a la familia de la víctima, tanto en el ámbito psicológico como jurídico, en caso de que así lo requieran. Además, hizo un llamado a la ciudadanía para no normalizar ningún tipo de comportamiento violento, advirtiendo que pequeñas agresiones pueden desencadenar hechos mucho más graves”.

De acuerdo con cifras entregadas por el sector salud, en Neiva se han reportado 551 casos de violencia basada en género, de los cuales 408 corresponden a mujeres víctimas de violencia intrafamiliar. Las autoridades continúan recopilando información sobre las condiciones familiares y de salud de la joven afectada.