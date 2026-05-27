Desmantelan depósito ilegal con explosivos en zona rural de Mocoa

Neiva

En medio de operaciones militares desarrolladas en la vereda Alto Afán, zona rural del municipio de Mocoa, Putumayo, tropas del Batallón de Infantería Liviana N.°25 localizaron un depósito ilegal con material explosivo oculto entre la vegetación selvática. La acción se realizó en el marco del Plan de Campaña Ayacucho Plus, con apoyo de la Seccional de Investigación Criminal de la Policía Putumayo.

De acuerdo con el reporte oficial, en el lugar fueron encontrados dos bultos de nitrato de amonio de 25 kilogramos cada uno, además de 99 recipientes fabricados en tubo PVC que contenían cerca de 30 kilogramos adicionales de esta sustancia química. Las autoridades señalaron que el material tendría características compatibles con explosivos tipo ANFO, una mezcla de nitrato de amonio y combustible de alto poder destructivo, utilizada recurrentemente en acciones criminales.

Según las investigaciones preliminares, el depósito clandestino sería utilizado presuntamente por integrantes del grupo armado organizado residual Segunda Marquetalia, Estructura 48 Comandos de Frontera, para almacenar material destinado a posibles acciones terroristas contra la Fuerza Pública y la población civil en esta región del sur del país.

En total, las autoridades neutralizaron aproximadamente 80 kilogramos de nitrato de amonio, los cuales fueron destruidos de manera controlada para evitar riesgos a las comunidades y a las tropas desplegadas en el departamento. El caso fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, mientras continúan las operaciones militares en Putumayo.