Explosivos generan temor en Neiva y Florencia; autoridades refuerzan medidas de seguridad

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En Neiva, se registró la detonación de un artefacto explosivo contra las instalaciones de una empresa subcontratista dedicada a la explotación de petróleo, ubicada en el norte de Neiva. El hecho causó daños materiales en el portón principal de ingreso, aunque por fortuna no dejó personas lesionadas.

El coronel Héctor Betancourt, de la policía metropolitana de Neiva, comento que “de acuerdo con las primeras versiones entregadas por algunos testigos, dos sujetos que se movilizaban en motocicleta habrían lanzado el artefacto y posteriormente huyeron del lugar. Las autoridades adelantan las investigaciones correspondientes y solicitaron a la ciudadanía entregar cualquier tipo de información”.

Asimismo, el coronel Cesar Pinzón, comandante de policía Caquetá, afirmo que “en el sector de la avenida Circunvalar de Florencia, cerca de un supermercado, fue activado un artefacto explosivo artesanal de baja intensidad cuando una patrulla de la Policía realizaba labores de vigilancia y control en la zona”.

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Según informó, no se registraron víctimas fatales ni uniformados con heridas de gravedad, aunque algunos agentes resultaron aturdidos por la onda explosiva. Las autoridades rechazaron estos hechos y señalaron que se mantienen activados todos los planes operativos, con el fin de garantizar la seguridad durante las próximas elecciones.