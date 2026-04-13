“Bucaramanga no aguanta un día más de bloqueos”: alcalde Cristian Portilla

Bucaramanga

El alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla reveló que tras 4 días de bloqueos viales debido a las protestas contra la actualización catastral en los alrededores de la ciudad hay pérdidas estimadas en $600 mil millones.

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El mandatario hizo la revelación tras una reunión que sostuvo con delegados de los gremios económicos de la región como Fenalco Santander.

“La ciudad no aguanta un día más de bloqueos”, aseguró el alcalde. Dijo que hoy es un día clave en el desarrollo de las protestas en alusión a la reunión que sostendrán los voceros de los manifestantes con directivos del Instituto Geográfico Agustín Codazzi.

El alcalde pidió que la actualización catastral no se aplique “a rajatabla” porque afectará a mucha gente. En el caso de Bucaramanga recordó que esas funciones son competencia del Área Metropolitana.

Un documento conocido por Caracol Radio relaciona las pérdidas por las protestas:

⁠•Pérdidas diarias: entre $80.000 y $120.000 millones.

• Pérdidas acumuladas: más de $600.000 millones.

• Área metropolitana (Bucaramanga): entre $40.000 y $70.000 millones diarios

Movilidad y transporte

• +60 vuelos cancelados.

• +7.500 pasajeros afectados.

• Hasta 200 camiones diarios sin movilizarse.

• Retrasos logísticos de hasta 72 horas.

Alimentos y abastecimiento

• 10 millones de huevos represados.

• 1.500 toneladas de pollo sin distribuir.

• 57 millones de aves en riesgo.

• 1.200 granjas afectadas..

Producción y logística

• Costos logísticos aumentaron entre 20% y 50%

• Mercancía represada y retrasos generalizados

• Riesgo en suministro de insumos y energía en algunos municipios

Turismo y comercio

• Caída en ventas del comercio

• Cancelaciones hoteleras

• Suspensión de eventos (ejemplo: concierto de Ricardo Montaner)

Hoy Santander está perdiendo hasta $120 mil millones diarios, con más de $600 mil millones acumulados, alimentos represados, vuelos cancelados y toda la cadena productiva afectada. Esto ya no es una coyuntura: es una crisis económica en desarrollo.