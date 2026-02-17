Petro denuncia oligopolio en medicamentos y exige bajar tarifas de energía: “Eso es un absurdo”

Durante el Consejo de Ministros enfocado en el sector salud, el presidente Gustavo Petro aseguró que la muerte del menor Kevin Acosta evidenció fallas graves en el sistema. Según afirmó, hubo “descuido” en la garantía de entrega de medicamentos y “falta de capacitación médica” para evitar el desenlace fatal.

“Entonces, ¿por qué si pagamos los medicamentos no los compran?”, cuestionó el mandatario, al advertir que existe “un oligopolio de la importación de medicamentos” y pedirle a la Superintendencia de Industria que intervenga en el tema.

En materia energética, Petro sostuvo que no se justifica que las tarifas de energía eléctrica no bajen de manera sustancial cuando los embalses del país están desbordados. “Hoy debería haber una caída sustancial del precio de la energía eléctrica para las y los colombianos. Hasta el último reporte solo había caído nueve pesos por kilovatio hora. Eso es un absurdo”, enfatizó.

El jefe de Estado también habló de “irresponsabilidad y codicia” y señaló que habría intereses para beneficiar a “politiqueros del departamento de Córdoba”. Además, indicó que el superintendente de Servicios Públicos “ya debe estar actuando”.

Desde la Casa de Nariño, el mandatario propuso impulsar una ley para desvincular el precio de la energía generada en embalses y granjas solares del costo del gas, con el objetivo de reducir las tarifas. “Creo que podemos no solamente poner como ley de la República ya, sino adelantar (…) para que no exista más una articulación del precio de venta de la energía eléctrica de los embalses, que es muy barato, y de las granjas solares, respecto al costo del gas, que es muy caro”, concluyó.