En el occidente del Huila incautan cargamento de marihuana en La Plata

Neiva

En medio de operativos de control adelantados en zona rural del municipio de La Plata, las autoridades lograron interceptar un cargamento de marihuana que iba a ser distribuido en diferentes puntos del occidente huilense. La acción fue liderada por Batallón Cacique Pigoanza.

El operativo se desarrolló en la vereda El Dinde, donde uniformados instalaron un puesto de control tras recibir información de la Red de Participación Ciudadana. Según las autoridades, un hombre que se movilizaba en motocicleta abandonó un costal al notar la presencia de los soldados y posteriormente escapó del lugar.

Durante la inspección realizada al elemento abandonado a un costado de la carretera, los uniformados encontraron cerca de 25 kilogramos de marihuana. La sustancia fue dejada a disposición de las autoridades competentes para adelantar el respectivo proceso judicial e investigativo.

Cerca de 25.000 dosis del alucinógeno, cuyo valor en el mercado ilegal superaría los 32 millones de pesos, se evitaron que circularan en las calles de los diferentes municipios del departamento.