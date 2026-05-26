Taxistas de Neiva piden mayor organización para atender la temporada sampedrina

Neiva

La cercanía de las festividades de San Pedro volvió a poner sobre la mesa las preocupaciones del gremio de taxistas en Neiva. Vocero del sector, manifestó que hasta el momento no se ha visto una coordinación clara entre las empresas de transporte y la Secretaría de Movilidad para preparar la atención de los visitantes que llegarán durante la temporada sampedrina.

Según indicó, los taxistas consideran que hace falta mayor organización en temas como la presentación personal, la identificación de los conductores y la disponibilidad real de vehículos para cubrir la demanda durante los días de fiesta. Además, señaló que actualmente varios automotores permanecen en talleres o fuera de circulación, situación que podría afectar la prestación del servicio.

Javier Lozano, líder de los taxistas, afirmo que “la importancia de proyectar una mejor imagen de la ciudad a través del transporte público individual. Explicó que los turistas tienen como primer contacto a los taxistas cuando llegan al terminal de transporte o al aeropuerto, razón por la cual considera necesario implementar estrategias de capacitación, guías turísticas y campañas de sentido de pertenencia”.

De igual manera, expresó preocupación por el estado de algunas vías y la falta de cultura vial en Neiva. Aseguró que sectores estratégicos como la avenida Circunvalar requieren mejor señalización y mantenimiento, mientras que en varios puntos de la ciudad persiste el desorden vehicular y el incumplimiento de las normas de tránsito, situaciones que afectan tanto a conductores como a visitantes.