Huila pone en marcha moderna planta cafetera con tecnología sostenible y aprovechamiento de residuos

Neiva

La caficultura huilense continúa dando pasos hacia la modernización y sostenibilidad con la inauguración de la primera central de transformación y beneficio de café del país que aprovecha el 100 % de la materia prima residual. El proyecto, liderado por la Federación Nacional de Cafeteros en el municipio de Gigante, busca mejorar la calidad del grano, aumentar la rentabilidad y reducir el impacto ambiental en la producción cafetera.

La nueva planta contará con tecnología de fermentación controlada, permitiendo optimizar los perfiles sensoriales del café y garantizar una taza de mayor calidad para los mercados internacionales. Inicialmente tendrá capacidad para transformar 35 mil kilogramos diarios de café cereza, con posibilidad de ampliación hasta alcanzar los 120 mil kilogramos por día en futuras etapas.

Según Germán Bahamon Jaramillo, gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, comento que “esta central beneficiará directamente a más de 10 mil productores de municipios como Gigante, Garzón y otras zonas cercanas del centro del departamento. Además de disminuir costos de producción, el modelo permitirá generar ingresos adicionales mediante el aprovechamiento de los residuos que antes eran desechados y que ahora serán convertidos en materia prima útil”.

Los productores denunciaron el aumento de casos de extorsión y el impacto de la inseguridad en las zonas rurales. Desde el gremio cafetero hicieron un llamado urgente al Gobierno Nacional para garantizar la seguridad en el campo y proteger uno de los sectores económicos más importantes y representativos de Colombia.