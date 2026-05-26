Huila activa medidas de seguridad turística para el Festival del Bambuco

Neiva

El Huila definió una serie de medidas de seguridad y prevención para garantizar la tranquilidad de turistas y residentes durante la temporada del Festival del Bambuco en San Juan y San Pedro. Las acciones fueron concertadas en el Comité de Seguridad Turística, donde autoridades departamentales y organismos de seguridad establecieron estrategias conjuntas para fortalecer la vigilancia en destinos turísticos y zonas de alta concurrencia.

Entre las decisiones adoptadas se encuentra el fortalecimiento de la presencia del Ejército Nacional, la Policía y los grupos GAULA en corredores turísticos, terminales de transporte, hoteles, establecimientos comerciales y municipios con mayor llegada de visitantes. Las autoridades enfocarán sus operativos en prevenir delitos como la extorsión, el secuestro y el hurto durante las festividades sampedrinas.

Además, se intensificarán las campañas pedagógicas y jornadas de sensibilización dirigidas a comerciantes, empresarios turísticos y ciudadanía en general, promoviendo la cultura de la denuncia y el uso de líneas de atención ante cualquier situación sospechosa. “Es importante que toda la población civil del departamento y los turistas se comuniquen ante cualquier situación especial correspondiente a extorción a la línea gratuita 147 a nivel nacional”, indicó el Mayor Anderson Castañeda, comandante del Gaula Militar Huila.

Otro de los acuerdos contempla la activación de planes de contingencia en municipios turísticos como Villavieja, Gigante y San Agustín, donde se reforzará la articulación entre alcaldías, Policía de Turismo y empresarios del sector. De igual manera, la Secretaría de Salud Departamental mantendrá campañas de prevención frente a enfermedades como el dengue y la fiebre amarilla, con el propósito de proteger a quienes se movilicen durante la temporada festiva.