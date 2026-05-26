Denuncian presunto acoso contra reina de Pitalito durante preparación del Sanjuanero

Neiva

La Alcaldía de Pitalito se pronunció frente a la denuncia presentada por la reina representante del municipio en el certamen departamental del Bambuco, quien aseguró haber sido víctima de presuntos actos de acoso e intimidación por parte de uno de los parejos autorizados para participar en los ensayos del Sanjuanero.

El mandatario señaló que, una vez la administración municipal tuvo conocimiento de los hechos, se activó el acompañamiento institucional a través de la Gestora Social del departamento y del equipo jurídico de la Alcaldía. Además, indicó que se dispuso de apoyo psicológico y asesoría legal permanente para garantizar que la representante de Pitalito pueda continuar su participación en el certamen.

Según Yider Luna, alcalde de Pitalito, afirmo que “de acuerdo con las declaraciones entregadas por el alcalde, la denuncia menciona presuntos manoseos, tocamientos indebidos, palabras ofensivas e insinuaciones inapropiadas por parte del parejo involucrado. El mandatario también aseguró que existen antecedentes y comentarios de otras participantes de años anteriores que habrían vivido situaciones similares, pero que no denunciaron por temor o intimidación”.

Finalmente, el alcalde reiteró que la reina continuará representando a Pitalito en las festividades sampedrinas y aseguró que la administración municipal mantendrá todo el acompañamiento requerido durante su permanencia en la ciudad de Neiva. Asimismo, destacó la valentía de la joven al denunciar y envió un mensaje de apoyo a todas las mujeres que deciden acudir ante las autoridades cuando consideran vulnerados sus derechos.