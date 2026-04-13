Moreno Martins le dedica doblete a Villegas: “Para vos, papá... no fuimos al Mundial por su culpa”

La selección boliviana se quedó a las puertas del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, luego de caer en el Repechaje Intercontinental 1-0 ante Iraq, en juego decisivo disputado en Monterrey.

Dicha repesca tuvo como uno de los grandes protagonistas al técnico de La Verde, Óscar Villegas, quien generó bastante polémica al negarse rotundamente a llevar a Marcelo Moreno Martins, goleador histórico de su selección y quien dejó el retiro y volvió a la competencia, en busca de un lugar entre los convocados.

Villegas, desde un principio, calificó a Martins como un “exfutbolista”, cerrándole cualquier posibilidad en la selección. El delantero llegó a Oriente Petrolero en busca de recibir una oportunidad.

Tras marcar un doblete este domingo, en el triunfo de su equipo 2-1 sobre Gualberto Villarroel, el atacante declaró con dureza al final del partido: “Obviamente los dos goles, uno de penal y otro de cabeza, fueron para Villegas, para vos, papá”.

Al respecto, añadió: “Yo voy a decir solamente esto, los goles son los que te dan la victoria y fue lo que necesitó en el Repechaje. Jugador como una leyenda del fútbol boliviano, del fútbol internacional, oportunidad, después de 17 años de selección, la tenía que dar. Yo hice lo posible, me sacrifiqué para estar ahí”.

“Simplemente digo que se equivocó, la culpa toda es de él, porque teníamos que estar en el Mundial, los jugadores lo entregaron todo, se vio. Ahora hay que esperar para ver si lo echan o no”, añadió el delantero con más dureza.

El delantero de 38 años contraatacó contra Villegas, recordando que le faltó el respeto con anterioridad: “No tengo rabia, soy una persona que ya lo ha dado todo por el fútbol, simplemente yo quería estar en el Mundial. Estoy seguro que las cosas se le cayeron a él por todo lo que él habló en la previa, habló mal de mí, siempre me despreció, siendo que yo lo di todo por la selección. Él siempre habló sin respeto por mi persona y yo nunca le falté el respeto a nadie, siempre mostré mi trabajo dentro de la cancha”.

“Él dijo que su selección no jugaba con centros, y en el partido tuvimos 19 tiros de esquina y tuvimos más centros que en toda la Eliminatoria que se jugó. Él necesitaba de un 9, tenía 9, Bruno Miranda, quiso llevar a otros jugadores, incluso a mí, pero no me llevó. El resultado está ahí, para mí el resultado es lo que manda, infelizmente no fuimos al Mundial por la culpa de Villegas”, concluyó.