Sin Wilmar Roldán, estos son los árbitros colombianos que irán al Mundial 2026

Colombia dirá presente en el Mundial de 2026 no solo con la ilusión de su selección, sino también con representación en el equipo arbitral. La FIFA confirmó la nómina de jueces para la cita que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá , y en ella aparece el nombre de Andrés Rojas, quien será el encargado de impartir justicia en cancha.

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El bogotano, árbitro internacional desde 2017, ha venido consolidando su carrera en torneos continentales y clasificatorios, lo que le permitió ganarse un lugar en la máxima competencia del fútbol mundial. Su designación marca un paso importante para el referato nacional, que en los últimos meses había generado dudas sobre su presencia en este tipo de escenarios.

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Junto a Rojas, la cuota colombiana se completa con Alexander Guzmán, quien actuará como juez asistente, y Nicolás Gallo, que integrará el grupo de videoarbitraje (VAR). De esta manera, el país contará con representación en distintas áreas clave dentro del desarrollo de los partidos.

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En el contexto sudamericano, Rojas aparece junto a otros árbitros de peso de la región, especialmente de países como Argentina y Brasil, que aportan varios nombres a la lista final. A nivel general, el grupo de árbitros seleccionados refleja la diversidad del torneo, con presencia de todas las confederaciones y una fuerte participación del continente americano.

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La inclusión de Colombia en esta nómina cobra relevancia si se tiene en cuenta el panorama previo, en el que el arbitraje nacional no figuraba entre los principales candidatos. Finalmente, el trabajo y la experiencia de sus representantes le permitieron al país asegurar su lugar en la élite arbitral del fútbol mundial, sumando así un nuevo motivo de orgullo de cara al Mundial de 2026.