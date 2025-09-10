Técnico de Bolivia le cerró la puerta al regreso de Moreno Martins: “Para mí es un exjugador”

La Selección de Bolivia logró hacer historia al vencer a Brasil en la última fecha de las Eliminatorias, por 1-0. Valiéndose del triunfo de la Selección Colombia ante Venezuela, por 3-6, llegó al séptimo lugar con 20 unidades y será el representante de Sudamérica en el repechaje que tendrá lugar en marzo en México.

La Verde quedó más cerca de regresar a una Copa del Mundo y, tras conocerse esta situación, una de las más grandes leyendas del fútbol boliviano, Marcelo Moreno Martins, aseguró sentirse bien para regresar del retiro, jugar el repechaje y estar en el torneo en caso de lograrse la clasificación. Sin embargo, el técnico, Óscar Villegas, no lo ve tan factible.

Óscar Villegas le cerró la puerta al regreso de Moreno Martins

En exclusiva con El VBar Caracol, el técnico de La Verde se refirió a lo que fue esa clasificación al repechaje. Agradeció a la Selección Colombia por haber tenido juego limpio ante Venezuela, así como le cerró la puerta al regreso del máximo goleador en la historia de la Selección de Bolivia, Marcelo Moreno (31 goles).

“No, me parece poco serio”, inició diciendo sobre la posibilidad. “Lleva más de un año sin practicar fútbol. No tiene sentido, para mí es un exjugador, a no ser que lo vea en una liga rindiendo y marcando goles. Así por así, generar la vuelta de un gran delantero, ya no se puede hacer en estos tiempos, en los que la respuesta física es primordial para un rendimiento de una selección. Ni siquiera considerarlo”, respondió tajantemente.

Agradecimiento a Colombia

“Tenemos que agradecer el gran profesionalismo de Colombia, que ha jugado por su historia, estando clasificado y que hoy terminan como terceros y es un gran mérito. También gracias a Colombia por el fairplay (…) No solo dependíamos de nosotros, dependíamos de lo que Colombia podía hacer, pero sabíamos que Colombia quería terminar mejor ubicado y que iba a brindar su máxima, así que como no, en algún momento estamos muy agradecidos con Colombia“.

El objetivo del repechaje: “Para nosotros es un logro importante, tomando en cuenta que nos encontramos cuando asumimos este reto, en el último lugar, en la séptima fecha, con 3 puntos y hoy tenemos el repechaje. Es de mucha alegría y satisfacción y tenemos el deseo de seguir adelante y lograr el paso al Mundial”.

Sacar provecho de la altura y la preparación para el repechaje: “Efectivamente, se habla de la altura. A nosotros también nos cuesta, es como Ecuador que nos lleve a una ciudad caliente y a las otras selecciones las lleva a Quito, son posibilidades que cada país tiene para encontrar su mejor rendimiento. Nosotros, de hecho, estamos con un plantel joven, de Sudamérica, es el de mejor promedio de edad y hemos iniciado el cambio generacional que nos ha dado la posibilidad de repechaje. Tenemos que aprovechar las fechas FIFA, tenemos hasta marzo para llegar muy bien a nuestra fecha de repechaje”.

¿Cómo afecta jugar fuera de El Alto en el repechaje?: “En todo caso no es tan malo, porque hemos ganado en Santiago después de 31 años, no es poco. La última victoria boliviana fuera del país fue para el Mundial 94. No deja de ser un hito haberle ganado a Colombia después de 28 partidos de invicto y con 10 hombres, 80 minutos, son aspectos que se han ido dando y que tenemos que encontrarle el lado positivo a lo que estamos haciendo. Hemos hecho buenos partidos, hemos tenido accidentes. Con Colombia estábamos haciendo un partido correcto hasta los 30 minutos, pero incluso estábamos creciendo en ese sentido y es por supuesto una tarea pendiente”.

