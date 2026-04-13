Continúan bloqueos pese acuerdo entre manifestantes y la gobernación de Santander
Algunos manifestantes aseguran que no reconocen la mesa de dialógo ni a los líderes que estuvieron presentes con el gobernador de Santander.
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