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13 abr 2026 Actualizado 14:51

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Liga Colombiana

Jugador titular de Millonarios sufre dura sanción que lo dejaría fuera lo que resta del campeonato

La sanción comenzará a aplicar a partir de la próxima fecha, ante América de Cali.

Millonarios debutará el 15 de abril en Bogotá en la Copa Sudamericana / Twitter: @MillosFCOficial.

Millonarios debutará el 15 de abril en Bogotá en la Copa Sudamericana / Twitter: @MillosFCOficial.

Millonarios debutará el 15 de abril en Bogotá en la Copa Sudamericana / Twitter: @MillosFCOficial.

El Comité Disciplinario de la Dimayor informó, en su más reciente resolución, que decidió aplicar una dura sanción al portero titular de Millonarios, Diego Novoa, tras los hechos denunciados por el Boyacá Chicó tras el partido del pasado 14 de marzo.

Novoa fue acusado de agredir al jugador Jacobo Pimentel, integrante del cuadro boyacense e hijo del dueño del equipo, Eduardo Pimentel. La versión de la agresión presentada en el túnel del estadio La Independencia, al final del partido, fue atestiguada por el Secretario de Gobierno de la ciudad, según se informó en la resolución.

El portero bogotano recibió una estricta sanción de seis fechas, las cuales comenzará a pagar a partir del próximo domingo, en el duelo ante el América de Cali. De igual manera, el guardameta recibió una sanción de 1′925.995 pesos.

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Cristian Pinzón

Cristian Pinzón

Coordinador digital de deportes. En Caracol Radio desde 2015. Amante de la escritura, la radio, el fútbol,...

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