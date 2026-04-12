Avanza instalación de puentes militares en Urabá tras colapso por lluvias: ya hay fecha de apertura

Urabá, Antioquia

La instalación de puentes militares en la subregión de Urabá avanza como parte de las acciones para restablecer la movilidad en varios corredores viales afectados por las lluvias de febrero, especialmente en el tramo que conecta a Necoclí con San Juan de Urabá.

Aunque los puentes hacen parte de una vía nacional, la administración departamental asumió la construcción de las cimentaciones en tierra firme para permitir el montaje de las estructuras metálicas por parte del Instituto Nacional de Vías, obras que fuero finalizadas.

El puente sobre el río Mulatos entraría en funcionamiento el próximo 23 de abril, estructura que tendrá una longitud de 47 metros, mientras que el puente sobre el río San Juan alcanzará los 39,62 metros.

En su visita el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón Cardona, explicó que cerca de 16 mil millones de pesos son invertidos desde la administración departamental para la recuperación de la infraestructura vial afectada en Urabá.

“Gracias a la inversión de la gobernación, a la Unidad Nacional de Gestión de Riego que dispone este puente y al Invías, que finalmente lo instala, pues rápidamente aquí van a poder habilitar el tránsito en esta zona importante, el urabá antioqueño”, señaló el mandatario departamental.

Además de estas obras, la Gobernación adelanta intervenciones en otras vías clave de la subregión, como Arboletes–San Pedro de Urabá, Necoclí–San Pedro, Turbo–El Tres y San Pedro–Valencia, junto con trabajos en la vía San Juan–Sanjuancito. A estas acciones se suman inversiones por 7 mil millones de pesos en maquinaria amarilla y 3 mil millones adicionales en mantenimiento vial.

Ayudas humanitarias a las familias afectadas por las lluvias

En paralelo a la recuperación de la infraestructura, la Gobernación de Antioquia indicó que ha desplegado ayudas humanitarias para atender a las comunidades afectadas por la ola invernal. A través del Dagran se han entregado más de 22 mil kits de alimentos, aseo y colchonetas en Urabá, así como en municipios del Bajo Cauca y el Suroeste; además se han realizado jornadas de atención a animales, limpieza de playas y entrega de insumos a productores agrícolas.

Con estas intervenciones, las autoridades buscan no solo restablecer la conectividad en Urabá, sino avanzar en la estabilización de vías secundarias y la recuperación integral de las zonas impactadas por la temporada de lluvias.