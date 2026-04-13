Condenan a 50 años de prisión al ‘Monstruo de Ciudad Bolívar’ tras aceptar varios crímenes
Se trata de Kardyn Daniel Montilla Baquero, quien, en medio de la audiencia de acusación, aceptó su responsabilidad en los crímenes. Una de las víctimas fue asesinada mediante asfixia mecánica.
Un juez penal del circuito con función de conocimiento de Bogotá condenó a 50 años de prisión a Kardyn Daniel Montilla Baquero, luego de que reconociera que contactaba a mujeres con falsas ofertas laborales y posteriormente abusaba sexualmente de ellas.
Según se conoció, a siete de las mujeres les robó sus pertenencias y asesinó a una de ellas en la localidad de Ciudad Bolívar.
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¿Qué delitos se le imputaron?
Por estos hechos fue hallado culpable de los delitos de feminicidio agravado, acceso carnal violento, extorsión, acceso abusivo a sistema informático y falsedad personal.
Montilla Baquero, de origen venezolano, será expulsado del país una vez cumpla la sentencia.
Los casos
Un fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá descubrió que, entre los meses de abril y diciembre de 2024, el condenado “citó a una joven a un punto específico con el propósito de concretar los términos de un empleo como modelo. Al encontrarse con la mujer en el lugar acordado, la condujo a una zona boscosa, la sometió a vejámenes sexuales y la asfixió”.
El cadáver de la víctima fue encontrado por las autoridades el 8 de noviembre de 2024.
También se logró probar que participó en la agresión sexual, hurto y extorsión a otras seis víctimas, que también fueron engañadas con el falso ofrecimiento de trabajo.
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Entre la engañosa propuesta se encontraban supuestas remuneraciones salariales de hasta 4 millones de pesos.
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Jenny Rocio Angarita
Nació en Ibagué (Tolima), es egresada de la Universidad de Ibagué de la facultad de Comunicación Social...