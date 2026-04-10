Envían a prisión al ‘Mono Gerley’ por el presunto blanqueo de más de $3.200 millones del ELN

Justicia

Un juez penal municipal con función de control de garantías de Bogotá envió a prisión a Gerley Sánchez Villamizar, alias ‘el Mono Gerley’, señalado articulador de una red de lavado de activos del Frente de Guerra Oriental del ELN.

Según la investigación de la Fiscalía General de la Nación, habría participado en el blanqueo de 3.228 millones de pesos del grupo al margen de la ley.

“Esta persona, extraditada de España a Colombia el pasado 19 de marzo, habría blanqueado más de 3.228 millones de pesos y adquirido bienes rurales y ganado con recursos de origen ilícito”, señaló la Fiscalía.

Por estos hechos, un fiscal le imputó los delitos de concierto para delinquir agravado, lavado de activos agravado y enriquecimiento ilícito de particulares.

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Teniendo en cuenta los elementos materiales probatorios, el juez impuso una medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario.

Antecedentes judiciales de alias ‘Mono Gerly’

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De acuerdo con las autoridades, Sánchez Villamizar registra dos sentencias condenatorias: una del 7 de noviembre de 2006 por el delito de rebelión, proferida por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Santa Rosa de Viterbo y otra del 2 de julio de 2008 por lavado de activos.

Asimismo, señalan que alias “Mono Gerly” sería presuntamente el enlace y hombre de confianza de Arturo Archila Rincón, alias “Raúl” o “Nacho”, identificado como cabecilla político del Frente de Guerra Oriental del grupo armado organizado ELN.