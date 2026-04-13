Convocan a plantón en Universidad Católica Luis Amigó tras presunto caso de abuso sexual

Medellín, Antioquia

Por medio de redes sociales, la comunidad universitaria hizo visible una denuncia pública contra una persona que sería estudiante de la Universidad Católica Luis Amigó, quien presuntamente acosó y posteriormente abusó sexualmente de una estudiante de la misma institución.

Esta manifestación se da luego de una publicación tipo escrache, en la que la víctima relata de manera anónima los supuestos hechos victimizantes, ocurridos en las instalaciones de la universidad.

Bajo el mensaje:“No queremos un presunto violador ni una universidad cómplice”, colectivos feministas y la comunidad universitaria convocaron a un plantón en la plazoleta principal de la institución el próximo martes, 14 de abril, a las 12 p. m.

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Declaraciones de la institución

Frente a esta situación, la Universidad Católica Luis Amigó informó que activó una ruta institucional una vez tuvo conocimiento del caso, con medidas de protección y la activación de los procedimientos correspondientes.

“Reiteramos nuestro rechazo a cualquier forma de violencia basada en género y reafirmamos nuestro compromiso con el cuidado, la protección de los derechos y la construcción de un entorno universitario seguro, respetuoso y libre de violencias para todas las personas”, señala el comunicado oficial.

Según la institución, el caso está siendo investigado con atención prioritaria, acompañamiento psicojurídico e instituciónal.