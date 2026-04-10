Asesinan a cuidadora del ICBF en Barrancabermeja: menores internos serían los presuntos responsables

Un hecho violento tiene conmocionada a la ciudad de Barrancabermeja tras el asesinato de una cuidadora al interior de una unidad de protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), ocurrido en la noche del jueves 9 de abril.

La víctima fue identificada como Karely Merlano, de 46 años, quien se desempeñaba como formadora y cuidadora en la Unidad de Atención del Servicio de Protección Social, ubicada en la carrera 19A del barrio La Libertad, del distrito petrolero.

Según versiones preliminares de los hechos, la mujer habría sido atacada por cuatro adolescentes que permanecían bajo protección en el centro. El hecho se registró en el patio del inmueble, donde presuntamente “fue sometida mediante asfixia mecánica, al parecer con un cordón de zapato”.

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Tras la agresión, algunas personas intentaron auxiliar a la mujer trasladándola al interior de la vivienda, pero ya no presentaba signos vitales. Los presuntos responsables huyeron del lugar, según vecinos del sector.

Según versiones de algunos testigos, “horas antes del crimen Merlano habría tenido un altercado con los adolescentes y alertado a sus superiores sobre la situación”.

Sobre la víctima se conoció que también trabajaba como instrumentista en la Clínica San Nicolás y cumplía funciones de acompañamiento a los menores en el centro de protección.

Autoridades adelantan operativos para dar con el paradero de los adolescentes implicados, mientras avanza la investigación para esclarecer las circunstancias de este crimen.