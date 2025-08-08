Pescadores solicitaron audiencia pública ambiental sobre ampliación del aeropuerto de Cartagena

Cartagena

La Procuraduría General de la Nación hará seguimiento a la solicitud de audiencia pública ambiental presentada por organizaciones de pescadores del corregimiento de La Boquilla (Cartagena), en el marco del proceso de modificación de la licencia ambiental del proyecto del nuevo aeropuerto de la ciudad, a cargo de la empresa OINAC.

La petición fue radicada por representantes de asociaciones afrodescendientes ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), el Ministerio de Ambiente y la Procuraduría. Estas organizaciones manifestaron su preocupación por los posibles impactos del proyecto sobre su territorio, los ecosistemas locales y sus actividades tradicionales, especialmente la pesca artesanal.

Frente a la solicitud, la Delegada para Asuntos Ambientales, Minero Energéticos y Agrarios confirmó su recepción formal y recordó que la evaluación de procedencia de la audiencia corresponde a la ANLA.

Asimismo, anunció que la Procuraduría estará atenta a la decisión que adopte dicha autoridad ambiental y ejercerá sus competencias institucionales para verificar que se garantice el derecho a la participación, especialmente de las comunidades étnicas directamente afectadas por el proyecto.