Capturan a alias “Tuto” y desarticulan punto de microtráfico en Dosquebradas

Pereira

En un operativo contra el tráfico de drogas en el área metropolitana de Pereira, la Policía logró la captura de alias ‘Tuto’, señalado como uno de los principales dinamizadores de la venta de estupefacientes en Dosquebradas.

El procedimiento se realizó mediante una diligencia de allanamiento y registro en una vivienda del barrio La Rivera, donde las autoridades encontraron importantes cantidades de droga listas para su distribución.

Durante la intervención fueron incautadas 2.329 dosis de marihuana, equivalentes a 77 kilogramos, así como más de 1.000 dosis de base de coca y basuco. La teniente coronel Laura Lesly Cruz Carreño, comandante operativa de la Policía Metropolitana de Pereira.

Le interesa: El líder social de Risaralda Eisenhower Zapata habría sido amenazado por el Clan del Golfo

“De acuerdo con las investigaciones, estas sustancias generarían una renta criminal superior a los 70 millones de pesos, recursos que alimentaban las economías ilegales en la zona” afirmó la oficial.

De acuerdo con la información recopilada por los investigadores, alias ‘Tuto’ sería el encargado de abastecer expendios móviles en sectores como Libertadores y Los Guamos, lo que impactaba directamente la seguridad y convivencia en estas zonas del municipio.

Las autoridades destacaron que este resultado hace parte de la ofensiva permanente contra el microtráfico en el área metropolitana, reiterando que continuarán intensificando los operativos para desarticular estas redes delincuenciales y garantizar la tranquilidad de la comunidad.

Lea también: Incautan más de 260 kilos de marihuana que serían distribuidos en Risaralda y Quindío