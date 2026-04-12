Tabla de goleadores en Liga Colombiana: Luis Fernando Muriel se mete en la pelea por el Botín de Oro / Dimayor

La fase regular de la Liga Colombiana 2026-I está próxima a terminar. Aunque los focos están puestos en aquellos equipos que luchan por la clasificación a las finales del primer semestre, está imperdible la pelea por el Botín de Oro, galardón otorgado al máximo goleador del campeonato.

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Si bien el liderato lo mantiene Andrey Estupiñán del Deportivo Pasto con 11 goles en 14 duelos disputados, los demás competidores han venido apretando la lucha. Se avecinan jornadas imperdibles.

Uno de los contendores es Luis Fernando Muriel, estelar fichaje del Junior de Barranquilla para la temporada 2026. A pesar de las críticas por su estado de forma y nivel físico, el atlanticense suma ya ocho tantos y la cuenta seguramente aumentará, teniendo en cuenta que Junior está a un paso de clasificar a la ronda final del certamen nacional.

Precisamente, la última anotación de Muriel se produjo en la tarde del sábado 12 de abril, cuando selló el tercer y definitivo tanto de su equipo en la goleada 0-3 sobre Águilas Doradas en el Estadio Cincuentenario de Medellín.

Al minuto 88, luego de haber ingresado desde el banco de suplentes en reemplazo de Jannenson Sarmiento, el experimentado delantero recibió un centro preciso de Edwin Herrera, controló sin mayor oposición y definió sutilmente al primer palo del arquero Andres Salazar.

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Tabla de goleadores de la Liga Colombiana 2026-I