Fernando Salazar explota contra la Comisión Arbitral y el arbitraje colombiano: “Aquí hay algo raro”

Águilas Doradas cayó 3-0 frente a Junior de Barranquilla en la jornada 16 de la Liga Colombiana, en un compromiso donde el conjunto barranquillero fue contundente desde el inicio. Los goles de Bryan Castrillón al minuto 2, Carlos Bacca al 45’ y Luis Muriel al 88’ sentenciaron un partido en el que los visitantes impusieron condiciones.

Tras el encuentro, el foco se trasladó a la rueda de prensa, donde el máximo accionista del club antioqueño, Fernando Salazar, entregó una extensa declaración en la que expresó su inconformidad con el arbitraje y el uso del VAR, aunque también reconoció la superioridad del rival.

El dirigente inició su intervención mostrando respeto por las autoridades arbitrales, pero dejando ver su preocupación por el funcionamiento del sistema:

“Me quiero manifestar públicamente con el máximo respeto hacia el trabajo honorable que hace la comisión arbitral, de esos honorables magistrados que hacen parte de ella. Pero, a nuestro juicio, puede ser un trabajo deficiente de la comisión técnica”.

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Salazar explicó que la molestia no es reciente, sino que viene de varios compromisos atrás:

“Durante seis juegos hemos presentado protestas, hemos asistido a la comisión arbitral cuando nos lo han permitido. Porque por normatividad no puede asistir el presidente, sino el representante legal. Hemos manifestado nuestras dudas, pero para Águilas se convirtió cada juego en una angustia el tema del arbitraje”.

Además, puso como ejemplo jugadas recientes que, según él, han perjudicado al equipo:

“El partido anterior, un gol legítimo de Rivaldo es invalidado por el VAR. Entiendo que es por una instrucción desde la comisión técnica de validar la decisión dentro del campo de juego”.

Pese a sus críticas, Fernando Salazar fue claro en reconocer la victoria del rival:

“Hoy nos ganó Junior con argumentos, no tenemos nada que decir distinto. Es un equipo poderoso, fuerte, con una nómina espectacular; un equipo que tiene jugadores como Muriel, que solo con él se podría pagar toda la nómina de Águilas”.

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Sin embargo, volvió a insistir en su inconformidad con el uso del VAR y su impacto en el fútbol colombiano:

“Pero el tema sí esta cansón y calamitoso. Yo lo manifesté en una asamblea y solicité que paráramos el tema del VAR. Porque la idea del VAR, cuando lo trajimos desde la Dimayor, era minimizar el error, tratar de que el fútbol fuera más justo, y Águilas definitivamente no ha encontrado en esta herramienta ese sustento ni esa justificación para los altos costos que representa”.

En esa misma línea, dejó abierta la posibilidad de solicitar revisiones más profundas a nivel institucional:

“Me dicen que el señor Machado está llamando a los árbitros para solicitar informes. Esperemos qué va a pasar. Voy a solicitar al presidente de la Federación y al de la Dimayor que convoquemos una asamblea y hablemos de este tema del arbitraje, que ya está tocando corazones”.

El directivo también insistió en que las decisiones arbitrales han tenido incidencia directa en el rendimiento del equipo:

“Cada tres días hay distintas polémicas. Hay equipos como Águilas que se han visto desafortunados; podemos mostrarlo. Rivaldo sería el goleador del fútbol colombiano, pero le han anulado dos goles legítimos”.

Incluso, reveló que pensó en elevar la situación a instancias internacionales:

“Yo estuve tentado de enviarle una carta a la CONMEBOL y a la FIFA, pero recibí un llamado de atención de que no era conveniente. Pero aquí algo está pasando, esto no está claro”.

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Finalmente, cerró su intervención reiterando su preocupación:

“Yo confío plenamente en el trabajo de los comisionados, pero aquí hay algo raro. No sé si no hay buen material humano en algunos casos o hay desatenciones, pero definitivamente hay algo diferente. No me consta, pero es una situación compleja, especialmente para Águilas, que lleva dos años intentando clasificar y con este tema no lo ha logrado”.

Por su parte, el capitán Frank Lozano también dio su análisis del compromiso, enfocándose más en el rendimiento del equipo dentro del campo:

“Sabíamos el equipo que íbamos a enfrentar. Junior tiene una nómina muy amplia, con jugadores de buen pie y calidad, pero hoy no hay que mirar al rival sino a nosotros”.

El jugador fue autocrítico y reconoció que el equipo no estuvo a la altura:

“No competimos como debíamos. Somos conscientes de que si queremos entrar a los ocho, tenemos que dar más de nuestra parte”.

Finalmente, concluyó señalando que el resultado pasó más por errores propios que por méritos del rival:

“Los errores de hoy fueron más nuestros que virtudes de ellos”, sentenció.