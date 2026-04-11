Águilas Doradas vs Junior EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido por Liga Colombiana / Colprensa

Ambos equipos llegan urgidos de una victora que les permita afianzarse dentro del grupo de los ocho.

La jornada 16 de la Liga Colombiana 2026-I sigue su curso este sábado 11 de abril con el duelo entre Águilas Doradas y Junior de Barranquilla, compromiso a disputarse en el Estadio Cincuentenario de Medellín.

El cuadro antioqueño llega a este duelo con la obligación de ganar para defender su cupo dentro del grupo de los ocho. Con 22 unidades sumadas, el triunfo es vital para quedar muy cerca de la clasificación y de paso mejorar su balance en la diferencia de gol.

Del otro lado aparece el elenco juniorista, que viene de jugar entre semana por Copa Libertadores frente al Palmeiras y ahora se desplaza al oriente del país buscando tres puntos que lo dejen prácticamente clasificado a las finales del primer semestre.

Minuto a minuto del partido Águilas Doradas vs Junior