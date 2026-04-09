Iván Cepeda se reunió con congresistas liberales para sumar apoyos: ¿quiénes son?

El candidato presidencial del Pacto Histórico se reunió con miembros del Partido Liberal. / Foto: Suministrada

Caracol Radio conoció que el exministro del Interior, Juan Fernando Cristo, organizó una reunión entre representantes liberales y el candidato presidencial Iván Cepeda.

En el encuentro, que se realizó el pasado miércoles 8 de abril en el Congreso de la República, estuvieron las representantes a la Cámara Flora Perdomo, Kelyn González, Yolanda Wong y Olga Beatriz González.

A propósito, se conoció que las congresistas le pedirán al Partido Liberal que deje a su militancia en libertad para poder apoyar la campaña presidencial del Pacto Histórico.

Entretanto, Cristo sigue haciendo acercamientos con más liberales con el fin de sumar apoyos y asegurar una victoria en la primera vuelta.

Liberales del Tolima anuncian su apoyo a la campaña de Iván Cepeda

La mayoría de los dirigentes del Partido Liberal en el Tolima viajó a Bogotá para encontrarse con Iván Cepeda y anunciar su respaldo a su candidatura presidencial. Esto, pese a la intención del presidente del partido, César Gaviria, de respaldar la campaña de Paloma Valencia.

En el Congreso de la República, el candidato Cepeda recibió la visita del presidente del Concejo de Ibagué, el concejal Javier Mora; de los diputados Julio Morato y Carlos Reyes; del exrepresentante a la Cámara Ángel María Gómez; y del exsenador Mauricio Jaramillo, hermano del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo.

También se sumó al encuentro Cristo, quien hace varias semanas anunció su apoyo a Cepeda.

En diálogo con Caracol Radio, el concejal Javier Mora aseguró que Cepeda es quien representa los principios y la historia del Partido Liberal, con quien dialogaron sobre la lucha contra la corrupción y la búsqueda de la paz.

“Estamos uniéndonos a esta alianza que coincide, sin dudas, con lo que es ser liberal y con las ideas liberales que han transformado a Colombia a lo largo de su historia. Esas ideas las encarna hoy Iván Cepeda. Es una persona con la tranquilidad, la serenidad, la experiencia y la ética para guiar este país por la senda del cambio y profundizar los cambios que viene haciendo el presidente Gustavo Petro”, detalló Mora.

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