¿María José Pizarro influenció a astrólogo que pronosticó posible triunfo de Iván Cepeda?

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

En X se ha viralizado un trino de la influenciadora de derecha Everstrong en el que señala a la senadora María José Pizarro de “tirarle línea” al astrólogo Daniel Daza quien, en una reciente transmisión, leyó la carta astral del candidato presidencial Iván Cepeda.

En el trino, que ya tiene más de 210.000 visualizaciones, la activista publicó los mensajes que la congresista le envió a Daza, a través de WhatsApp, en los que le escribe: “Holiis, que no lo vaya a decir”.

A propósito, en entrevista para 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, la jefe de debate de Iván Cepeda negó que estuviera influenciando en el pronóstico astral.

“Darle línea a los astros sí me parece muy chistoso honestamente. Yo estaba escuchando el programa, nosotros tuvimos una conversación hace algún tiempo y me pareció muy chistoso porque él dice ‘voy a decir quién va a ser la persona que va a ser candidata en el 2030’, la persona que podría estar en una candidatura, y yo le escribí, pues me parece chistoso, que no lo vaya a decir porque estamos en las elecciones de 2026”, explicó.

Y agregó que su comentario “fue en un tono divertido”.

“Pero para nada le doy línea a ningún tipo de astrólogos, ni a los astros, y por supuesto nuestras campañas no se rigen en función de este tipo de reflexiones sino de un trabajo serio que estamos haciendo con la ciudadanía y en las calles“, aclaró en Caracol Radio.

Finalmente, insistió en que esto no va más allá de la escucha personal de un programa que le interesa.

“Podrá decir lo que quiera la influenciadora”, concluyó.

Cabe recordar que Daniel Daza fue quien predijo el triunfo del presidente Gustavo Petro en el 2022.

Escuche la entrevista completa

El código iframe se ha copiado en el portapapeles Escucha el audio 00:00:00 19:28 Descargar Compartir Cerrar Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

Escuche Caracol Radio en vivo