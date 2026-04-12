En Cauca tras cometer un hurto dos jóvenes fueron entregados a las autoridades por sus padres

El suceso delictivo quedó grabado en cámaras de seguridad. Crédito: Alcaldía de Puerto Tejada.

Puerto Tejada - Cauca

Dos jóvenes implicados en el hurto de un establecimiento comercial del municipio de Puerto Tejada, Cauca, fueron entregados por sus padres a las autoridades.

EL hecho cobra relevancia si se tiene en cuenta que se trata de una de las localidades del norte del Cauca más golpeadas por la violencia generada por pandillas.

El suceso delictivo tuvo lugar en la zona centro de Puerto Tejada. La reacción de la Policía y una persecución permitió la captura en flagrancia de dos de los implicados que arrebataron las pertenencias de una pareja intimidándola con armas de fuego.

Horas después los padres de los dos jóvenes que también participaron en la acción delictiva, los entregaron voluntariamente a las autoridades para el respectivo proceso judicial.

Los padres señalaron que realizaron la acción para que sus hijos responsan por sus actos.

En el operativo se recuperaron teléfonos móviles, se incautó un vehículo y un arma de fuego utilizada para intimidar a clientes y comerciantes.

El secretario de Gobierno, Juan Jiménez, calificó la entrega de los jóvenes como un ejemplo de responsabilidad que fortalece la justicia.

“Felicitamos a esos padres de familia responsables que están dando ejemplo a los núcleos de otros jóvenes. Invitamos a la población a denunciar los hechos delictivos para darle herramientas a la Policía y Fiscalía para capturar a quienes están perturbando la convivencia y seguridad ciudadana”.

Los cuatro implicados están bajo custodia de las autoridades, mientras la comunidad exige medidas de fondo contra la delincuencia juvenil.