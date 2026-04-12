¿Cuándo vuelve a jugar Millonarios en Copa Sudamericana? Hora y rival que enfrentará

Continuará para Millonarios su camino en la Copa Sudamericana, la competencia internacional clave y la que le apunta el conjunto capitalino cómo máximo objetivo de este 2026.

Los dirigidos por el argentino Fabián Bustos están llegado al parón de clubes por cuenta del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 y ya disputarán, ahora, la segunda fecha de la Sudamericana.

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¿Cómo llega Millonarios a la segunda fecha de Copa Sudamericana?

Pues bien, Millonarios no llega con buen pie a este juego, pues en la primera fecha cayó de visitante, en Chile, contra O’Higgins por 2-0.

En el Estadio El Teniente, de Rancagua, los chilenos derrotaron a los bogotanos con goles de Arnaldo Castillo y Francisco González en el primer y segundo tiempo, respectivamente.

Dentro de lo que resaltó en el ‘albiazul’ fue la expulsión del defensor central Jorge Arias por doble amarilla, motivo por el cual se perderá la segunda jornada del torneo.

¿Cuál es el próximo partido de Millonarios en Copa Sudamericana? Este es el rival

Ahora, Millonarios para la segunda fecha de la Sudamericana se enfrentará contra Boston River, equipo de Uruguay que en la primera fecha también perdió, en esa ocasión contra Sao Paulo, por 1-0.

El juego entre ambas escuadras será en el Estadio Nemesio Camacho ‘El Campín’ de Bogotá.

¿Cuándo es? Fecha y hora

El partido del ‘Embajador’ se disputará el próximo miércoles, 15 de abril, y se jugará en la jornada más tarde que tiene el torneo, es decir, a las 9:00 de la noche.

¿Cómo ver EN VIVO el próximo partido de Millonarios en Copa Sudamericana?

Si usted desea seguir el partido entre Millonarios y Boston River podrá hacerlo por medio de la señal en vivo de Caracol Radio y, además, consultar el minuto a minuto en nuestra página web.

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Parta ver en director el juego lo puede hacer mediante el canal ESPN.

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