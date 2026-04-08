Millonarios cae en su visita a O’Higgins y así queda en la tabla de posiciones de Copa Sudamericana
El cuadro albiazul inició con el pie izquierdo su camino en el certamen continental.
Millonarios empezó de mala manera su camino en la Copa Sudamericana 2026. El cuadro bogotano cayó por 2-0 en su visita al O’Higgins chileno, sumó su tercer partido sin conocer la victoria y el desempeño general preocupa cada vez más.
REVIVA ACÁ EL PARTIDO ENTRE MILLONARIOS Y O’HIGGINS EN COPA SUDAMERICANA
Tabla de posiciones del Grupo C de Copa Sudamericana
|Pos.
|Equipo
|Partidos
|Puntos
|1.
|O’Higgins
|1
|3
|2.
|Sao Paulo*
|1
|3
|3.
|Boston River*
|1
|0
|4.
|Millonarios
|1
|0
*El partido entre Boston River y Sao Paulo se está jugando.
Christian Amézquita
Cubre información de Millonarios y el fútbol colombiano. Creador conjunto del podcast 'Detrás del Balón'...