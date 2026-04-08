Millonarios cae en su visita a O’Higgins y así queda en la tabla de posiciones de Copa Sudamericana. EFE/ Osvaldo Villarroel / Osvaldo Villarroel

Millonarios empezó de mala manera su camino en la Copa Sudamericana 2026. El cuadro bogotano cayó por 2-0 en su visita al O’Higgins chileno, sumó su tercer partido sin conocer la victoria y el desempeño general preocupa cada vez más.

REVIVA ACÁ EL PARTIDO ENTRE MILLONARIOS Y O’HIGGINS EN COPA SUDAMERICANA

Tabla de posiciones del Grupo C de Copa Sudamericana

Pos. Equipo Partidos Puntos 1. O’Higgins 1 3 2. Sao Paulo* 1 3 3. Boston River* 1 0 4. Millonarios 1 0

*El partido entre Boston River y Sao Paulo se está jugando.