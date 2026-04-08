Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

08 abr 2026 Actualizado 02:42

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Copa Sudamericana

Millonarios cae en su visita a O’Higgins y así queda en la tabla de posiciones de Copa Sudamericana

El cuadro albiazul inició con el pie izquierdo su camino en el certamen continental.

Millonarios cae en su visita a O’Higgins y así queda en la tabla de posiciones de Copa Sudamericana. EFE/ Osvaldo Villarroel

Millonarios cae en su visita a O’Higgins y así queda en la tabla de posiciones de Copa Sudamericana. EFE/ Osvaldo Villarroel / Osvaldo Villarroel

Millonarios cae en su visita a O’Higgins y así queda en la tabla de posiciones de Copa Sudamericana. EFE/ Osvaldo Villarroel

Millonarios empezó de mala manera su camino en la Copa Sudamericana 2026. El cuadro bogotano cayó por 2-0 en su visita al O’Higgins chileno, sumó su tercer partido sin conocer la victoria y el desempeño general preocupa cada vez más.

REVIVA ACÁ EL PARTIDO ENTRE MILLONARIOS Y O’HIGGINS EN COPA SUDAMERICANA

Tabla de posiciones del Grupo C de Copa Sudamericana

Pos.EquipoPartidosPuntos
1.O’Higgins13
2.Sao Paulo*13
3.Boston River*10
4.Millonarios10

*El partido entre Boston River y Sao Paulo se está jugando.

Christian Amézquita

Christian Amézquita

Cubre información de Millonarios y el fútbol colombiano. Creador conjunto del podcast 'Detrás del Balón'...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir