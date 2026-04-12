Acto de perdón y verdad: familiares de víctimas de falsos positivos en Quindío y exmilitares

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Armenia

Durante la audiencia de falsos positivos en el Quindío ante la JEP, una de las madres de las victimas intervino para agradecerles a los exmilitares por sus aportes de verdad y les entregó un recordatorio como muestra de perdón

La JEP lideró la audiencia contra 68 exmilitares del batallón Cisneros de la Octava Brigada del Ejército por 19 ejecuciones extrajudiciales en los años 2006 a 2008 en varios municipios del Quindío

Durante la diligencia Luz Melva Bedoya Londoño, madre de José Mesías Matambachoy Bedoya, una de las víctimas de falsos positivos intervino en la audiencia para agradecerles a los comparecientes por sus aportes de verdad y les entregó un recordatorio como muestra de perdón.

“Estos recordatorios tienen un texto bíblico. Que cada uno de estos textos se quede en su mente y en su corazón. No solamente que lo reciban, sino que lo vivan”, les dijo antes de pasar uno a uno, entregarles los recordatorios y darles un abrazo.

Ante el acto simbólico de reconciliación entre Luz Melva Bedoya Londoño y los comparecientes involucrados en el asesinato de su hijo, José Mesías Matambachoy Bedoya, el magistrado Mauricio García Cadena, de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, señaló: “Cada expresión de las victimas da ejemplo. Demuestran actos de grandeza, enseñan y muestran el camino de una sociedad fracturada como la colombiana”

Recordatorios entregados por familiares de víctimas de falsos positivos en Quindío a exmilitares. Foto Cortesía JEP Ampliar Recordatorios entregados por familiares de víctimas de falsos positivos en Quindío a exmilitares. Foto Cortesía JEP Cerrar

La diligencia pública, presidida por el magistrado Mauricio García Cadena, de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, hace parte del proceso no sancionatorio de la JEP, orientado a resolver de forma definitiva la situación jurídica de los comparecientes que no tuvieron un rol determinante en el patrón macro criminal.

Para ello deben hacer aportes de verdad, reconocer responsabilidad, comprometerse con la no repetición y realizar acciones simbólicas que contribuyan a reparar a las víctimas y a sus comunidades.