Además del perdón, falta indemnizar a familiares víctimas de falsos positivos: Abogado

ARMENIA

Abogados de familiares de víctimas de falsos positivos en el eje cafetero aseguraron que, aunque resaltan el perdón publico ofrecido por el estado, falta reparar el daño indemnizando a sus familiares.

El Ministro de la Defensa Nacional, Iván Velásquez Gómez, presidió el acto en el cual el Estado reconoció su responsabilidad, y ofreció excusas y pidió perdón a los familiares de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales ocurridas en el Eje Cafetero en Caldas, Risaralda y Quindío.

En ese evento participaron 112 familiares de 10 víctimas de los denominados falsos positivos que han sido representadas y acompañadas durante más de 15 años por el abogado Javier Villegas Posada.

Se trata de Javier Andrés Moreno Marín, José Luis García Ospina, Héctor de Jesús Grisales Uribe, Carlos Mario Ramírez Londoño, Diego Ferney Jiménez Montoya, Jair Andrés Palacio Ramírez, Leonardo Fabio Zapata Quitián, Carlos Alberto Castañeda y los hermanos Luis Fabián y Juan Manuel Castaño Zuleta. Todos ellos fueron asesinados y presentados como muertos en combate por el Ejército Nacional, entre marzo de 2007 y enero de 2008.

El abogado expresó “El Estado reconoció su culpa en las gravísimas violaciones a los derechos humanos contra decenas de jóvenes del eje cafetero que murieron indefensos y fueron presentados como guerrilleros muertos en combate. Crímenes de lesa humanidad amparados por el manto de la impunidad que les otorga a los autores de estos execrables asesinatos el acogerse a la Jurisdicción Especial para la Paz”

Falta la indemnización a los familiares

El abogado Javier Villegas Posada fue claro en manifestar que “Sorprende que se realizó este acto de perdón y dignificación de las víctimas sin que el Estado haya cumplido con la obligación de reparar el daño indemnizando a sus familiares, lo que de por sí es revictimizante, ya que 9 de los 10 grupos que represento y que participan en este acto llevan años esperando su reparación económica. La impunidad y la falta de indemnización por el daño vulneran los derechos a la garantía de no repetición y a la reparación integral”

Y agregó “estos crímenes han sido buena parte de ellos amparados con la impunidad absoluta que en principio generó la ausencia de investigaciones eficaces para hallar los responsables de estos hechos y ahora con su acogida de algunos de ellos a la jurisdicción especial para la paz por la cual gozan de libertad, amparados en el manto de impunidad que les proporciona la jurisdicción especial para la paz ya que una vez se acogieron fueron dejados en libertad,”

Cabe recordar que, según las cifras oficiales de la JEP, de las 6.402 víctimas de falsos positivos ocurridos en Colombia entre 2002 y 2008, la macro región de Antioquia y Eje Cafetero fue la más afectada con 1.802 víctimas, el 28,2% del total nacional.