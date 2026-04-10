19 casos de “falsos positivos” en audiencia ante la JEP en Quindío

Armenia

La Jurisdicción Especial de Paz lideró audiencia de consolidación de aportes de verdad de 68 comparecientes de la fuerza pública, no considerados como máximos responsables en ‘falsos positivos’ cometidos en Quindío, entre 2006 y 2008.

Esta diligencia pública, presidida por el magistrado Mauricio García Cadena, de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, hace parte del proceso no sancionatorio de la JEP, orientado a resolver de forma definitiva la situación jurídica de los comparecientes que no tuvieron un rol determinante en el patrón macro criminal.

Los 68 comparecientes convocados pertenecieron al Batallón de Ingenieros No. 8 ‘Francisco Javier Cisneros’, conocido como el BICIS, y están involucrados en 19 hechos de civiles presentados falsamente como bajas en combate en Filandia, Calarcá, Salento, Quimbaya y Montenegro, en Quindío; y en un hecho adicional en La Victoria, Valle del Cauca.

Esto les permite resolver de manera definitiva la situación jurídica a los comparecientes que no tuvieron un rol determinante en los patrones macro criminales identificados por la Jurisdicción. Para acceder a este beneficio deben aportar verdad, reconocer responsabilidad, asumir compromisos de no repetición y contribuir a la reparación de las víctimas.

Los exmilitares y sus relatos

En relación con el asesinato de José Mesías Matambachoy Bedoya, quien fue presentado falsamente como baja en combate el 4 de enero de 2007, en Calarcá, Quindío, el compareciente Jairo Alonso Yasno Triana aceptó su participación en el hecho y la alteración de la escena del crimen.

El exmilitar J airo Alonso Yasno Triana tomó la palabra y eso dijo en la audiencia “Comparecemos no sólo como integrantes del ejército nacional, sino como seres humanos que reconocen su papel dentro de uno de los capítulos más oscuros y dolorosos de nuestra nación. Reconocemos con total franqueza nuestra responsabilidad en los hechos que fracturaron la dignidad de personas y comunidades. A las víctimas y a sus familias les expresamos nuestro más profundo arrepentimiento.

Somos plenamente conscientes que nuestras palabras no borrarán el daño, ni devolverán lo perdido, pero nacen desde la honradez de nuestra conciencia.

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A Colombia y al ejército nacional reconocemos que nuestras acciones nos apartaron de los principios que juramos defender. Mancillamos nuestro uniforme, traicionamos la legalidad y herimos confianza de la ciudadanía sobre las instituciones que deberían protegerlos.

A nuestras propias familias les pedimos perdón por el legado de decepción que nuestras conductas les han impuesto. Estamos aquí porque creemos que la verdad es el único camino sobre el cual es posible la reconciliación. Estamos en total disposición de aportar el esclarecimiento de los hechos y a la construcción de la memoria histórica, subrayo el compareciente.

Asumimos el rigor, el compromiso, de no repetición. Hemos comprendido que ninguna circunstancia justifica la vulneración de los derechos humanos y que nuestra deuda es desde hoy un mandato ético ineludible. A las víctimas les reiteramos nuestro máximo respeto y nuestro compromiso de no fallar en este proceso. No podemos cambiar el pasado, pero asumimos el compromiso de entregarles la verdad que se merece.

Los exmilitares y sus relatos

El compareciente Juan Pablo Barrera reconoció que fue quien firmó la orden de operaciones en los asesinatos de Rubén Darío Cardona Castro y Fausto Enrique Álzate Ordóñez, quienes fueron presentados falsamente como bajas en combate el 5 de diciembre de 2007, en Filandia, Quindío.

“Yo tenía conocimiento, lo avalé. Sabía que se iba a cometer un acto ilícito por parte del batallón. Ellos lo organizaban, cada uno tenía su rol dentro del batallón, era una maquinaria que estaba perfectamente cuadrada”, reconoció el compareciente, Hansel Rodríguez con respecto a los asesinatos de Yeisón Ospina Rubiano, Jaime Andrés Cárdenas Londoño y Faber Alexander Ospina Lozano

Con relación al siguiente hecho abordado en la audiencia, el compareciente Ricardo Ojeda García reconoció haber sido quien autorizó la falsa operación en la que se cometió el crimen contra Duver César Gil Colmenares y otra persona sin identificar, el 30 de abril de 2007, en Montenegro, Quindío. El compareciente Robinson Arneth Collazos Serrato reconoció haber apoyado en la coordinación de este hecho.

Los familiares de las víctimas

Los familiares con lágrimas en los ojos, con dolor, pero también con la esperanza de la verdad les dijeron a los comparecientes “Hoy estamos aquí no sólo por los hechos que ocurrieron con nuestros familiares, estamos aquí en representación de miles de personas que aún lloran la desaparición y muerte de sus seres queridos en estas circunstancias. Unidos por el dolor que compartimos, estamos aquí porque esperamos conocer una verdad que por años nos fue negada.

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Y agregan “Señores comparecientes, que sea este el escenario para liberar el sufrimiento de madres, padres, hijos y hermanos que exigimos la verdad, no una verdad parcial, ni una verdad que busque justificar lo ocurrido, sino una verdad que reconozca responsabilidades, una verdad que ilumine tantos años de oscuridad y silencio.

Sólo aquí podremos sanar y encontrar algo de paz. Señores comparecientes, es momento de reconocer que lo que hicieron no fueron errores aislados, ni casos desafortunados. Lo que ocurrió fueron hechos planeados que convirtieron en crímenes sistemáticos. Es momento de reconocer que con sus actos les arrebataron la vida a nuestros familiares.