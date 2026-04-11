Terminal de Bucaramanga opera al 10% por bloqueos en vías de Santander

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La Terminal de Transporte de Bucaramanga está operando solo al 10% de su capacidad debido a los bloqueos que persisten en las principales vías de Santander, en medio de las protestas contra el impuesto predial rural.

La situación ha reducido de manera drástica la movilidad desde la ciudad. Según el reporte del gerente de la terminal, Jaime José Pérez, de los entre 500 y 600 vehículos que normalmente se despachan en temporada baja, actualmente solo han salido 10 buses, con cerca de 170 pasajeros movilizados.

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“En este momento nuestra operación está reducida al 10%. Hemos despachado 10 vehículos y movilizado 170 pasajeros, lo que refleja la magnitud de la problemática”, explicó el gerente.

Los bloqueos se mantienen en corredores clave del departamento, lo que ha impedido la salida de vehículos hacia destinos como Bogotá, la Costa Caribe, Barrancabermeja y el nororiente del país, dejando a Santander con serias afectaciones en su conectividad.

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Aunque el Aeropuerto Internacional Palonegro ya retomó operaciones, tras haber permanecido cerrado por más de 10 horas por falta de condiciones de seguridad en los accesos, la situación en tierra no se normaliza.

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Desde la terminal advierten que hay pasajeros represados y una fuerte caída en la movilidad, en medio de un fin de semana con alto flujo de viajeros.

El sector transporte insiste en que la conectividad del departamento sigue afectada y que no hay una solución clara frente a los bloqueos.