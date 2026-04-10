“De mí no esperen declaraciones en contra de la paz”: Iván Cepeda por escándalo en cárcel de Itagüí

Durante su visita a Bucaramanga este viernes 10 de abril, el candidato presidencial Iván Cepeda, se refirió al escándalo por la fiesta en la cárcel de Itagüí y aseguró que es un tema que deben manejar las autoridades penitenciarias.

El hecho ocurrió el 8 de abril en el pabellón uno del centro carcelario, en Medellín, donde permanecen cabecillas de organizaciones armadas vinculadas a la ‘Paz Urbana’.

Según el Inpec, en este lugar se habría realizado una fiesta con el cantante de vallenato Nelson Velásquez, además de licor y un bufé de comida especial.

“Yo creo que eso lo deben tratar las autoridades de las cárceles, por supuesto, pero de mí no esperen declaraciones contra la paz del país”, dijo Cepeda.

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Tras lo ocurrido, el Inpec envió una comisión desde Bogotá para investigar el caso, retiró al director del penal y abrió procesos disciplinarios contra siete funcionarios.

Durante su paso por Bucaramanga, el candidato también habló de los bloqueos viales y aseguró que es “sospechoso” que mientras otros candidatos se movilizan sin problemas, él y su equipo han tenido dificultades para llegar a eventos y debates.