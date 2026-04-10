Aeronáutica Civil informó que el Aeropuerto Palonegro de Bucaramanga ya opera con normalidad

El Aeropuerto Internacional Palonegro de Bucaramanga ya opera con normalidad, luego de que la Aeronáutica Civil levantara la suspensión de operaciones que se había decretado el ayer, jueves 10 de abril a las 5:30 de la tarde.

La medida se tomó en medio de los bloqueos viales registrados en el peaje de Lebrija y otros puntos del área metropolitana, como parte de las protestas contra el aumento en el avalúo catastral, lo que generó problemas de seguridad para el acceso al aeropuerto.

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Como consecuencia del cierre temporal, al menos 18 vuelos fueron cancelados y varias aerolíneas reprogramaron itinerarios, afectados por la imposibilidad de movilizar pasajeros, trabajadores y personal operativo hacia la terminal aérea.

En su momento, la Aeronáutica Civil había advertido que la reapertura dependería de las condiciones de seguridad y del levantamiento de los bloqueos, señalando que “el reinicio de las actividades aéreas estará estrictamente supeditado a la evolución de las condiciones de seguridad y a las instrucciones que emita la Fuerza Pública”.

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Durante la contingencia, el gobernador de Santander, Juvenal Díaz, se dispuso un helicóptero para facilitar el traslado de controladores aéreos y contribuir a restablecer la operación.

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Con la reactivación del servicio, las autoridades recomiendan a los viajeros verificar el estado de sus vuelos directamente con las aerolíneas y consultar las condiciones de las vías antes de desplazarse hacia el aeropuerto.