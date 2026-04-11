Refuerzan controles con 900 uniformados para el clásico entre DIM y Nacional en Medellín

Medellín

La Alcaldía de Medellín reforzó las medidas de seguridad en el estadio Atanasio Girardot por el clásico paisa entre Deportivo Independiente Medellín y el Atlético Nacional, que se disputará este sábado 11 de abril.

Para garantizar el orden y la convivencia se dispuso un operativo con 900 uniformados de la Policía Nacional, distribuidos en tres anillos de seguridad que operarán antes, durante y después del encuentro deportivo, con el objetivo de mantener el control territorial y brindar acompañamiento a los asistentes.

“Todo esto con el fin de promover el respeto y la sana convivencia entre hinchas. Aquí hay autoridad y orden. Trabajamos articuladamente entre la institucionalidad, la fuerza pública, los hinchas y los equipos para promover la cultura del fútbol y vivir esta fiesta en paz”, explicó el subsecretario Operativo de Medellín, Sebastián Acosta Moncada.

¿Cómo estará desplegado el dispositivo de seguridad?

El dispositivo incluye unidades especializadas como Carabineros, Gaula, Sijín, Infancia y Adolescencia, Turismo, Undmo, Halcón, patrullas de vigilancia y enlaces de barras. Además, la alcaldía de Medellín indicó que se asignaron 80 policías adicionales para reforzar la seguridad en las estaciones del metro, uno de los principales puntos de movilización de los hinchas.

A este despliegue se suman 60 gestores de seguridad y convivencia, encargados de apoyar labores de prevención, mediación y control durante toda la jornada.

Como parte de la estrategia para evitar los disturbios, cerca de 30 madres pertenecientes a las diferentes barras estarán dentro del estadio apoyando la logística y promoviendo la convivencia. Identificadas con distintivos, se ubicarán en la parte baja de las tribunas para facilitar el ingreso organizado de los aficionados y contribuir a un ambiente seguro.

Como una iniciativa para fortalecer el trabajo articulado entre la institucionalidad y las barras para fomentar el fútbol en paz en la ciudad también se desarrolló una actividad simbólica antes del clásico: la elaboración de un mural conjunto entre las barras Rexixtenxia Norte y Los del Sur en la cancha Marte 1 de la Unidad Deportiva Atanasio Girardot, con el mensaje “Templo y cuna de los sueños antioqueños”.