Alcaldía publica carteles de presuntos responsables de desmanes e ingreso de pólvora al clásico

Medellín

Este viernes, 19 de diciembre, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, presentó material visual de cámaras de seguridad, transmisiones oficiales y registros ciudadanos, como insumo probatorio clave, relacionado con los disturbios ocasionados el pasado miércoles en la final de la Copa Colombia entre el Atlético Nacional y el Deportivo Independiente Medellín, que se llevo a cabo en el estadio Atanasio Girardot, donde asistieron 43 mil personas.

Actualmente, las autoridades están realizando una extensa investigación articulada con diversas instituciones con el fin de identificar y judicializar a las personas implicadas en los desmanes ocurridos en la noche del 17 de diciembre donde se reportaron 61 personas heridas, entre los que hay nueve policías.

De acuerdo con el informe oficial, se han instaurado denuncias contra los implicados por parte de entidades como Telemedellín, Win Sports, el Inder y la Policía Nacional, debido a los daños a bienes públicos y privados. Adicionalmente, por agresiones físicas propiciadas a 9 oficiales de la Policía.

Material probatorio

El mandatario local, también presentó tres carteles de los 45 presuntos responsables: dos por agresiones y uno por el ingreso de pólvora al evento deportivo. Las imágenes en movimiento permitieron avanzar en la identificación de las personas involucradas en las acciones delictivas.

A su vez se relataron con detalles las formas como los responsables ingresaron pólvora al estadio en camionetas y camiones, y destruyeron torniquetes, entre otros elementos de inmobiliario e infraestructura. Se reportó que las multas que se buscan imponer están entre 20 a 100 salarios mínimos legales vigentes a los señalados.

“Mire como van saliendo identificados, uno a uno. Ellos creen que nadie los está viendo. Todos van a tener que responder por daño a bienes públicos y privados. Querían ser famosos, pues los vamos a volver famosos, pero porque van a tener que responder con sus propios recursos y ante la justicia. No son hinchas. Son delincuentes”, declaró Federico Gutiérrez.

Según Gutiérrez, los videos compartidos son parte de una colección más extensa de videos donde se pueden identificar a más personas involucradas en los disturbios.

Las medidas tomadas durante la final

Todo lo anterior sucedió pese a las medidas de seguridad especiales anunciadas por la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá el pasado miércoles.

La próxima semana, la Administración Distrital presentará ante la Comisión Local de Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Fútbol sanciones tanto individuales como colectivas. “El trabajo no para desde esa misma noche y hasta hoy. Esto es parte de lo que tenemos recolectado, no crean que son todos los videos ni todas las personas. Tenemos que hacer un trabajo a nivel nacional para que no vuelvan a entrar al estadio o tengan sanciones ante la justicia, porque algunos deben pagar con cárcel y cuando sean sancionadas en Medellín, no puedan entrar a ningún estadio de Colombia”, subrayó el mandatorio local.

También se reiteró que la violencia alrededor del fútbol será enfrentada con autoridad, control territorial y decisiones firmes que protejan a la ciudadanía.