¿Me pueden multar dentro de un parqueadero? Ojo a lo que dice el Código de Tránsito

Muchos conductores creen que al cruzar la entrada de un centro comercial o un parqueadero privado, se vuelven “intocables” para la ley. Pero cuidado, porque la realidad es otra.

El Código Nacional de Tránsito es claro: las normas no solo rigen en la calle, sino también en vías privadas que estén abiertas al público. Y sí, un parqueadero entra en esa lista.

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¿Puede el transito entrar a el parqueadero?

Aquí es importante entender que no es que los agentes de tránsito vayan a entrar a un parqueadero privado a revisar carro por carro si tienen el SOAT al día mientras están quietos, los agentes no pueden hacer eso.

Los agentes solo podrían entrar al lugar si instantes antes de entrar al parqueadero, algún agente lo ve circulando y lo requiere, con solo digitar su placa en el RUNT puede ver si tiene los papeles vencidos o si está incumpliendo el Pico y Placa.

Si en la verifación el agente se da cuenta que esta sin vigencia de estos documentos, no importa que si el lugar es publico o privado el agente esta en la potestad de imponerle el comparendo, va porque va.

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¿Cuales son las razones más comunes de sanción en un parqueadero?

Los comparendos que imponen normalmente no siempre tienen relación a los papeles del vehículo. En estos lugares también hay normativas por cumplir y si no las siguen, los propietarios o entes que regulan el uso del lugar, pueden hacer apoyo de los agentes. Hay comportamientos que pueden generar estas situaciones, como estos:

Zonas prohibidas: Parquear en espacios para personas con discapacidad, vehículos de emergencia o sitios de cargue y descargue. Es un espacio privado, sí, pero la señalización se debe respetar por ley.

Mecánica y lavado: Nada de ponerse a cambiar el aceite o a lavar el carro ahí mismo; esto está prohibido en espacios de uso público o en algunos sitios de parqueo.

Desacato: Si un agente le pide identificarse y usted se niega bajo el argumento de que “está en propiedad privada”, se puede ganar un problema mayor por desobediencia a la autoridad.

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Aunque el parqueadero tenga dueño, las reglas de tránsito se pueden seguir aplicando si la situación presenta las circunstancias adecuadas.

Si está conduciendo, asegúrese de tener todo en regla, porque el uniformado tiene jurisdicción siempre que el sitio sea de acceso libre.