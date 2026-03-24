¿Qué significa y por qué es tan importante la señal de tránsito con una raya negra horizontal?

Viajar por carretera es uno de los placeres de muchos colombianos, quienes tienen la oportunidad de ver no solo los paisajes del territorio nacional, sino también diferentes señales de tránsito que son de cumplimiento obligatorio para los conductores, pasajeros y peatones.

De no ser así, las autoridades podrán interponer los comparendos necesarios por las infracciones cometidas.

Es por eso que es de vital importancia conocer las señales de tránsito más comunes e importantes de la carretera y evitar sanciones que pueden llegar, incluso, a la inmovilización del vehículo.

Dicho esto, las señales que se encuentran en las vías del país son clasificadas en reglamentarias, preventivas, informativas y transitorias, cada una cumpliendo la finalidad de dar información a los diferentes actores viales para que transiten siguiendo las precauciones necesarias.

Teniendo esto claro, le compartimos el significado de estas, de acuerdo con el Código Nacional de Tránsito.

Señales reglamentarias: tienen por objeto indicar a los usuarios de las vías las limitaciones, prohibiciones o restricciones sobre su uso.

tienen por objeto indicar a los usuarios de las vías las limitaciones, prohibiciones o restricciones sobre su uso. Señales preventivas: se emplean para advertir al usuario de la vía la existencia de un peligro y la naturaleza de este.

se emplean para advertir al usuario de la vía la existencia de un peligro y la naturaleza de este. Señales informativas: usadas para identificar las vías y guiar al usuario, proporcionándole la información que pueda necesitar.

usadas para identificar las vías y guiar al usuario, proporcionándole la información que pueda necesitar. Señales transitorias: pueden ser reglamentarias, preventivas o informativas y serán color naranja. Modifican transitoriamente el régimen normal de utilización de la vía.

¿Qué significa la señal de tránsito con una raya negra en medio?

Las señales de color rojo son restrictivas. Este círculo rojo con una raya negra en medio indica una señal de restricción del paso.

Se trata de la señal R200. Su significado es exactamente ‘prohibición de pasar sin detenerse’.

Generalmente, se ubica cerca a peajes o aduanas, como una advertencia para que los conductores vean la obligación de detenerse.

¿De cuánto es la multa por incumplir esta señal?

Las señales restrictivas son las más importantes a la hora de conducir, ya que su cumplimiento es completamente obligatorio.

El no respetarlas es considerado una infracción, por ende, puede hacerse acreedor de una multa en caso de omitirlas.

Según el Código Nacional de Tránsito esta se sancionaría con una infracción A05, la cual se aplica a los conductores que no respeten cualquier señal de tránsito.

Siendo así, la multa por la infracción A05 en 2026 es de $168.935.

Asimismo, hay una multa por transitar en zonas prohibidas o restringidas. Se trata del comparendo D05, que establece la prohibición de “conducir sobre aceras, plazas, vías peatonales, separadores, bermas y zonas verdes”.

De este modo, deberá responder por una multa de 30 SMLDV, que para 2026 corresponde a $1.266.101.