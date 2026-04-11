Irán y Estados Unidos inician negociaciones en Pakistán, estos son los puntos clave

La conversación entre los equipos negociadores se desarrolla de manera indirecta, es decir, el mediador pakistaní recibe las propuestas y las socializa con cada bando por separado. (Foto: Cortesía / Getty / Caracol Radio)

Irán y Estados Unidos comenzaron las conversaciones de paz en Islamabad, informaron medios estatales iraníes, que no aclararon si las negociaciones son directas entre el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, y el vicepresidente estadounidense, J.D. Vance.

¿Arranque bloqueado?

El inicio de las conversaciones entre las delegaciones de Estados Unidos e Irán en Islamabad se encuentra bloqueado debido a las exigencias previas impuestas por Teherán, según confirmaron a EFE fuentes diplomáticas bajo condición de anonimato.

“Las conversaciones directas cara a cara aún no han ocurrido entre las delegaciones de EE. UU. e Irán. Las dos partes han mantenido reuniones con mediadores, pero hay un callejón sin salida en este momento para avanzar hacia conversaciones directas”, explicó una fuente diplomática a EFE.

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Según la fuente, “el Líbano y el tema de la liberación de fondos son el principal obstáculo ahora. Los iraníes insisten en que se cumplan sus condiciones previas antes de que se lleven a cabo conversaciones directas”.

Este estancamiento se produce en una jornada de intensa actividad en la capital paquistaní.

Encuentros previos

Horas antes, el primer ministro, Shehbaz Sharif, recibió al vicepresidente estadounidense, JD Vance, inmediatamente después de mantener un encuentro con la delegación iraní liderada por el presidente del Parlamento, Mohamad Baqer Qalibaf.

Vance acudió a la oficina de Sharif acompañado por el enviado especial Steve Witkoff y el asesor Jared Kushner, tras haberse instalado en el hotel Serena a las 12:06 hora local (07:06 GMT).

Pese a que medios locales sugirieron que la cumbre podría resolverse en una sola jornada intensiva este sábado, la falta de consenso sobre el formato y las exigencias de Irán amenazan con dilatar el proceso.

Pakistán en medio del conflicto

Pakistán ejerce de facilitador bajo la presión de sus compromisos en tanto mantiene vigente el Acuerdo Estratégico de Defensa Mutua con Arabia Saudí, firmado el 17 de septiembre de 2025, que establece una cláusula de seguridad colectiva.

El diálogo se desarrolla bajo una tregua de dos semanas acordada entre Washington y Teherán.

Mientras la “Zona Roja” de la capital permanece bajo un blindaje militar sin precedentes, la mediación paquistaní intenta desbloquear el formato de las conversaciones para evitar que el actual “impasse” haga descarrilar el proceso antes de que se produzca el primer contacto directo entre Vance y Qalibaf.

Buena fé

Irán acepta de “buena voluntad” las negociaciones de paz con EE.UU., que comienzan en Islamabad, si bien no confía en los estadounidenses, dijo el embajador iraní en España, Reza Zabib.

“En dos ocasiones anteriores nos atacaron mientras estábamos en negociaciones diplomáticas”, argumentó en declaraciones a la prensa antes de intervenir en un acto público en Madrid contra las “agresiones imperialistas” de EE.UU. e Israel.

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Añadió que Irán está preparado para las dos opciones: “Primero, la diplomacia, que siempre ha sido nuestra preferencia, y segundo, la defensa de nuestra nación”.

Y añadió: “Como saben, hemos sido perfectamente capaces de defender a nuestra nación durante esta guerra de agresión” por parte de los Estados Unidos e Israel.

“La clave en la mesa de negociación para lograr la paz -explicó el embajador- es, ante todo, reconocer y respetar el derecho de la nación iraní en todos y cada uno de los aspectos”, apuntó en referencia al “derecho a desarrollar tecnología, el derecho a vivir en paz, el derecho al desarrollo”

“Tenemos dos opciones: o una nación que vive con dignidad, que no es simplemente una nación, sino una civilización, o hablar, como escribió y tuiteó (el presidente de EE.UU.) Donald Trump, de cómo sembrar el terror en una civilización”, comentó.