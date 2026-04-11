Trump dice que EE.UU. ganó a Irán pase lo que pase en las negociaciones en Pakistán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este sábado que su país ya ganó a Irán pase lo que pase en las negociaciones de paz que comenzaron en Pakistán, y declaró que no le importa si se llega a un acuerdo o no.

“ Han estado reunidos durante muchas horas. Veremos qué pasa. Independientemente, nosotros ganamos ”, declaró el republicano a la prensa en la Casa Blanca antes de volar hacia Florida.

“Tal vez lleguen a un acuerdo, tal vez no, no importa. Desde el punto de vista de Estados Unidos, ganamos”, insistió el mandatario.

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Trump arremetió de nuevo contra la cobertura de la guerra por parte de los medios de comunicación y subrayó que Estados Unidos ha derrotado a las fuerzas iraníes y a sus líderes.

“Derrotamos a su armada, derrotamos a su fuerza aérea, derrotamos a su defensa antiaérea, derrotamos a su radar. Derrotamos a sus líderes. Todos sus líderes están muertos”, dijo.

También afirmó que pronto reabrirá el estrecho de Ormuz, bloqueado por Irán en represalia por los ataques estadounidenses e iraníes, a pesar de que, según dijo, Estados Unidos no utiliza esa vía marítima, sino que la usan otros países.

Estados Unidos e Irán iniciaron este sábado en Islamabad negociaciones para poner fin a la guerra iniciada el pasado 28 de febrero, unas conversaciones en las que participaron el vicepresidente estadounidense, JD Vance, y el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf.

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Se trata del contacto cara a cara de más alto nivel entre Estados Unidos e Irán desde que ambos países rompieron sus relaciones por la revolución islámica de 1979.

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