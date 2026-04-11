Estados Unidos e Irán inician negociaciones cara a cara con Pakistán como mediador

El encuentro trilateral supone el contacto directo de más alto nivel entre ambos países desde la Revolución Islámica en 1979. (Foto: Caracol Radio / Getty / Cortesía)

Estados Unidos, Pakistán e Irán iniciaron negociaciones trilaterales en Islamabad para intentar poner fin a la guerra en Oriente Medio, confirmó la Casa Blanca.

Según un alto cargo de la Casa Blanca, las tres partes dialogan directamente. Esto supone un cambio puesto que recientemente Washington y Teherán solo negociaban a través de un mediador en salas separadas.

La delegación estadounidense está integrada por el vicepresidente JD Vance, el enviado Steve Witkoff y Jared Kushner, yerno del presidente Donald Trump, informó la Casa Blanca, que no especifica qué representantes iraníes o pakistaníes participan en las conversaciones.

Le interesa:La ONU calcula más de 2 millones de mujeres desplazadas en Irán y Líbano por el conflicto

Contactos de alto nivel

Este contacto directo supone el de más alto nivel entre ambas potencias desde la Revolución Islámica de 1979, y se produce tras una mañana en la que las dos delegaciones se han reunido por separado con el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif.

Según Irán, habría transmitido a Pakistán sus condiciones, como el control del estrecho de Ormuz, la liberación de los activos iraníes bloqueados y un alto el fuego que se aplicaría en toda la región, incluido el Líbano, según la radiotelevisión estatal iraní.

Por otro lado, medios iraníes informaron este sábado de que Estados Unidos había accedido a desbloquear parte de los activos congelados de la República Islámica como un gesto de buena voluntad para avanzar en las negociaciones de paz, un extremo que ha sido negado desde Washington.

Le interesa:¿Tregua en Oriente Medio en riesgo?: Irán e Israel amenazan con reanudar los ataques

Progreso en las charlas

Entre los “progresos” que se habrían logrado, las agencias Fars y Tasnim destacan que Estados Unidos habría aceptado liberar “los activos iraníes y la necesidad de debates técnicos y de expertos más exhaustivos al respecto”.

Pero poco antes un funcionario estadounidense desmintió que Washington hubiera aceptado desbloquearlos.

“Tenemos buenas intenciones, pero no confiamos”, declaró Qalibaf, citado por la televisión iraní al llegar a la capital de Pakistán. “Nuestra experiencia en negociar con los estadounidenses siempre ha enfrentado fracasos y promesas incumplidas”, afirmó.

El canciller iraní dijo a su homólogo alemán en una llamada que “Irán entra en las negociaciones con total desconfianza”, informó Tasnim.

En contexto: Negociación Washington - Teherán: este es el plan de 10 puntos con el que se busca la paz

El vicepresidente JD Vance también se mostró receloso antes de partir de Washington.

“Si los iraníes están dispuestos a negociar de buena fe, nosotros, desde luego, estamos dispuestos a extender la mano abierta”, afirmó. “Si van a intentar jugárnosla, entonces verán que el equipo negociador no es tan receptivo”, agregó Vance.

Para propiciar el diálogo, Pakistán ha formado un equipo de expertos para abordar el tráfico marítimo o la energía nuclear, entre otros temas, declaró a la AFP una fuente diplomática.

Todo o nada

Pero Sharif estima que las partes están en una fase de todo o nada, lo que complica “establecer una tregua duradera”.

En Irán, sometido por las autoridades a un corte de internet, varios habitantes desconfían.

“No deberíamos tomarnos a Trump tan en serio. Quiere borrar una civilización del mapa y, doce horas después, establece un alto el fuego que no se basa en nada”, resume a la AFP un hombre de 30 años que pidió el anonimato.

Tras múltiples ultimátums, amenazas y giros desde el inicio de la guerra, Donald Trump afirmó que Irán no tenía “ninguna base” para negociar salvo el estrecho de Ormuz.

“Se abrirá automáticamente” porque Irán “no gana dinero de otra manera”, afirmó Trump, en medio de una gran expectación en los mercados.

Sesión extendida

Tras una primera sesión de casi dos horas, el diálogo ha pasado de los aspectos generales a la discusión de detalles técnicos coordinados por expertos de ambas partes, señaló la agencia iraní Tasnim.

Aunque la cumbre estaba programada para una sola jornada, fuentes diplomáticas no descartan que las conversaciones se prolonguen hasta el domingo para cerrar los flecos técnicos del acuerdo