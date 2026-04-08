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“A Irán no le importa el bienestar de los libaneses”: Marwan Abdallah tras acuerdo de paz con Israel

En los micrófonos de 6AM W de Caracol Radio con Julio Sánchez Cristo, Marwan Abdallah jefe del Departamento de Asuntos Exteriores del partido libanés Kataeb, acerca de los bombardeos sobre su país por parte de Israel tras excluir a ese frente de la tregua con Irán.

Escuche la entrevista completa en 6AM W:

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