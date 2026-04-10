La ONU calcula más de 2 millones de mujeres desplazadas en Irán y Líbano por el conflicto

Hasta 1,6 millones de mujeres en Irán y unas 620.000 en Líbano dejaron sus hogares por el conflicto regional iniciado el 28 de febrero, indicó este viernes ONU Mujeres.

Según las autoridades locales, al menos 204 mujeres fallecieron por ataques en Irán, incluidas 168 niñas en el ataque a la escuela de Minab, y 102 en el Líbano, cifra esta última que no incluye aún las víctimas de los intensos bombardeos del 8 de abril, indicó en rueda de prensa la portavoz de ONU Mujeres Sofia Calltorp.

También se informó de la muerte de mujeres en otros países de la región, incluidos Baréin, Irak, Israel, Kuwait y Emiratos Árabes Unidos, así como en los Territorios Palestinos Ocupados, agregó.

Por otro lado, 24 mujeres y niñas de la región están en peligro de inseguridad alimentaria por las subidas de precios y las interrupciones en las cadenas de suministro.

En este contexto, las organizaciones regionales de defensa de derechos de las mujeres están crecientemente amenazadas en un momento de reducción del espacio cívico en muchos países, y muchas activistas “han sufrido intimidación, detenciones arbitrarias y en algunos casos violencia letal”, agregó.